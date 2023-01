Mes 68 commandements pour vivre de l'immobilier. Il n'y a pas que les riches qui peuvent investir

C'est à l'âge de 22 ans qu'Allison Jungling, alors vendeuse sur les marchés, commence à investir dans l'immobilier, seule, sans aucune aide, puisant par ses propres moyens les informations dont elle a besoin. Mois après mois, elle apprend, sans jamais cesser de croire en elle, tirant de chaque erreur une leçon pour rendre ses lendemains plus sûrs, voyant en chaque obstacle un moyen d'être plus forte et de se rapprocher encore davantage de son objectif : devenir rentière grâce à l'immobilier. A force de persévérance, Allison atteint son but en seulement deux ans et continue depuis à accumuler les réussites. Devenue experte dans l'art de dénicher des biens prometteurs et d'en faire de superbes logements que les locataires s'arrachent, elle dévoile dans ce livre les secrets de son succès, les pièges à éviter et les techniques qui marchent vraiment, pour que même en partant de rien, chacun puisse investir avec succès et réaliser ses rêves.