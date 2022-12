Kiitos A1/A2. Premiers pas en finnois

Cet ouvrage vous permet de de?couvrir la langue finnoise et d'acque?rir des bases grammaticales et lexicales. Organise? en 20 lec?ons, il met l'accent sur les difficulte?s rencontre?es par les francophones afin qu'ils puissent les surmonter. Chaque lec?on comprend un court texte avec son vocabulaire, quelques points de grammaire, la pre?sentation d'un champ lexical, l'exposition d'un e?le?ment propre a? la culture finlandaise et enfin, des exercices d'application. Cette me?thode insiste notamment sur la prononciation ainsi que sur le finnois parle?, qui diffe?re conside?rablement du finnois e?crit. Kiitos - Premiers pas en finnois peut ainsi e?tre utilise? pour un apprentissage totalement autonome mais aussi en soutien d'un enseignement scolaire traditionnel.