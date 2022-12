J'accompagne mon enfant face au traumatisme

Dans la premie?re partie, l'auteur de?taille le traumatisme psychologique, les sympto?mes caracte?ristiques, les manifestations possibles chez les enfants, aiguës et a? long terme, toujours dans une perspective de?veloppementale et en prenant en compte l'a?ge et le stade de?veloppemental de l'enfant. Le deuxie?me chapitre contient des conseils et des techniques pratiques pour aider l'enfant au quotidien apre?s l'exposition a? un e?ve?nement traumatique. L'auteur aborde les spe?cificite?s du deuil traumatique, du traumatisme collectif, de la meilleure manie?re d'aborder ou de parler d'un e?ve?nement traumatique et du ro?le de la justice dans le ve?cu post- traumatique. Enfin, dans le dernier chapitre, elle de?crit les signes d'alerte qui doivent motiver une consultation avec un professionnel, et les approches the?rapeutiques valide?es ou en cours d'e?valuation pour le stress post- traumatique.