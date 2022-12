Connaître et vivre avec les troubles psychotiques

Dans deux premie?res parties purement me?dicales, les questions du diagnostic, de l'e?tiopathoge?nie et du traitement sont aborde?es de manie?re didactique et explicite. Les trois parties qui suivent plongent le lecteur dans ce qui est maintenant attendu en termes d'accompagnement des personnes vivant avec une schizophre?nie : leur redonner le pouvoir de de?cider pour elles-me?mes, les placer au coeur de leur prise en charge en renonc?ant a? toute attitude paternaliste, leur permettre de mieux se connai?tre pour mieux re?ussir leur vie et s'occuper de leurs proches. La re?habilitation psychosociale et les approches oriente?es vers le re?tablissement occupent une place centrale dans ce livre. Il est important de conseiller aux patients de?s la premie?re de?compensation psychotique d'utiliser les outils the?rapeutiques destine?s a? cet effet. Cet ouvrage s'adresse aux patients, aux proches et aux soignants ainsi qu'a? toute personne s'inte?ressant aux troubles psychotiques.