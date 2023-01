La course au sommet. L'histoire irrésistible d'Intermarché Wanty Gobert

Un coup d'oeil passionnant dans les coulisses et dans l'histoire de l'équipe belge. Des épisodes épiques de la course en images et paroles. Le cadeau à ne pas manquer pour tout passionné de la course cycliste La formation belge Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux a le vent en poupe. Depuis l'obtention de la licence UCI World Tour, ce Petit Poucet s'est transformé en une équipe solide qui a surpris plus d'un amateur de courses par son esprit conquérant dans les grands tours cyclistes. L'aventure cycliste est belle, l'équipe relativement jeune et diverse avec quelques hommes forts comme Kristoff, Bakelants et Hermans et de jeunes talents comme Meintjes en Girmay. Une histoire qui parle d'ambition, de débuts plus que prometteurs et de victoires retentissantes. Ou comment une attaque sans perspective aboutit au sprint pour la victoire.