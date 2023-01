Elliot champion de surf et de plein d'autres trucs super cool

Elliot est hyper malheureux. Demain, c'est les grandes vacances... et il ne verra plus la femme de sa vie, Lisa, de tout l'été. Désespoir total ! Heureusement, le programme est plein de promesses dépaysantes : piscine gonflable dans le jardin (idéale pour apprendre le surf), camping dans le jardin et même un nouvel ami, Léo, rencontré... dans le jardin ! Et si ces vacances avaient un sens caché, une leçon de vie, un message philosophique à lui délivrer ? Rien d'étonnant car avec Elliot, l'extraordinaire est toujours en embuscade derrière l'ordinaire !