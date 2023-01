L'Atlas de la biodiversité. Animaux insolites et curieux - N.E. 2023

Notre planète est comme un puzzle : de nombreux éléments s'emboîtent les uns les autres pour fonctionner au mieux. Chaque espèce, même la plus petite, la plus étonnante, celle qui nous terrorise ou qui nous attendrit, est fondamentale pour obtenir une image complète de la Terre. Dans ce livre, nous allons rencontrer des animaux un peu bizarres de tous les continents, et chacun d'entre eux nous apprendra quelque chose d'intéressant sur lui. Tu verras comme tout ce qui le concerne s'assemblera parfaitement avec son environnement, exactement comme dans un puzzle que l'on vient de terminer et que l'on doit précieusement conserver. Un atlas qui, à travers de nombreuses curiosités, fait comprendre aux enfants le respect de l'environnement et des animaux.