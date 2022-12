Smarter leadership. Démarche humaniste d'excellence managériale pour une performance collective durable

Les contextes managériaux et organisationnels dominants des entreprises (et d'autres types d'organisations) montrent non seulement un inquiétant immobilisme depuis un siècle mais aussi un retard important par rapport aux avancées de la recherche en management et aux contributions de nombreuses expériences de pratiques alternatives de leadership de nature humaniste nettement plus performantes. Ces conservatismes managériaux et organisationnels sont sources de nombreux dysfonctionnements et de coûts cachés paradoxalement ignorés. Aussi convient-il de comprendre les raisons de ce phénomène et surtout de prendre conscience des enjeux stratégiques d'une nécessaire "transition managériale humaniste" pour pouvoir y remédier. Cet ouvrage présente une démarche novatrice de leadership pour sa mise en oeuvre opérationnelle : le "smarter leadership" . Elle comprend cinq composantes synergiques qui ont le mérite de produire une spirale managériale vertueuse à l'impact économique très positif. Mais elle exige un nouveau profil de "smarter leader" muni d'un ensemble de compétences comportementales spécifiques, notamment relationnelles. Or celles-ci sont très insuffisamment développées par le système éducatif spécialisé traditionnel qui est plus focalisé sur les apprentissages cognitifs des différentes techniques de gestion que sur les apprentissages comportementaux, pourtant au coeur de la fonction et de la valeur ajoutée managériale. Il s'agit donc de relever un vrai défi éducatif pour améliorer la qualité et la pertinence des modes de leadership et de management humain. Aussi sont présentés les principaux axes d'une démarche éducative alternative et novatrice de formation au "smarter leadership" privilégiant les apprentissages comportementaux nécessaires à l'exercice moderne et performant de la fonction de manager-leader. C'est indiscutablement aujourd'hui un enjeu-clé pour améliorer durablement les performances globales et la compétitivité des entreprises. Et c'est aussi un domaine où des marges de progrès importantes existent en matière de qualité du management humain pour la plupart des entreprises et organisations.