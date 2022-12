Feng shui année du Lapin. Guide pratique pour avoir la faveur des énergies dans sa maison et sa vie, Edition 2023

En 2023, voulez-vous favoriser les bonnes énergies chez vous ? Voulez-vous utiliser leurs bons influx pour vous-même ? Le feng shui et l'astrologie chinoise vous proposent des chemins de prospérité et ce mémento vous guide pas à pas pour repérer facilement les énergies propices de cette année. Entre l'horoscope de votre maison et une prospective de l'année du Lapin d'Eau, ce guide pratique vous permet d'optimiser vos intérieurs et d'adopter des comportements ajustés. Avec cette lecture, vous avez de quoi avoir la faveur des énergies toute l'année dans votre maison et votre vie...