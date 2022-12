Welcome to Bayhem ! Réalisateur mal-aimé et souvent incompris, la tornade Michael Bay, qui met au service du cinéma d'action son esthétique reconnaissable entre mille, sème le chaos à Hollywood contre vents et marées depuis le milieu des années 1990. En s'appuyant sur des éléments biographiques, la parole du réalisateur et de nombreuses analyses thématiques et stylistiques, MICHAEL BAY : LA FIN DE L'INNOCENCE creuse au plus profond de sa filmographie, de Bad Boys à Ambulance, pour mettre à mal les préjugés qui l'entourent et tenter de résoudre l'énigme que représente le paradoxe Bay, entre sincérité et cynisme, fantasme et réalité, cinéma et publicité.