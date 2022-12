Guide des requins raies et chimères des côtes françaises et européennes

Cet ouvrage traite de l'ensemble des espèces de chondrichtyens présents dans les eaux européennes, et notamment sur les côtes françaises. 82 espèces de requins, 61 espèces de raies et 10 espèces de chimères sont décrites. L'introduction retrace l'histoire évolutive des poissons cartilagineux depuis 450 millions d'années, et explique leurs caractéristiques biologiques, leur anatomie et la place qu'ils tiennent dans les écosystèmes marins. Chaque espèce est décrite et abondamment illustrée. La dernière partie du livre traite des enjeux de conservation de ces espèces autour d'interviews de plusieurs acteurs de la recherche et de la conservation. Tout ce qu'il faut savoir sur les raies, requins et chimères d'Europe est dans ce livre ! - le premier guide d'identification en français sur les chondrichtyens d'Europe, - des planches en couleurs qui illustrent l'ensemble des formes au sein de chaque espèce, permettant une identification sûre, - une carte de répartition pour chaque espèce, mise à jour selon les dernières découvertes, - un guide illustré des oeufs et capsules.