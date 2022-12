Une vraie sainte nitouche

Cette fiction se situe à l'aube du vingt et unième siècle, 20 ans avant "Me too" . Maryse Honoré y raconte les tribulations d'une femme qui cherche désespérément à se libérer de l'emprise patriarcale. Echappant à la maltraitance conjugale, Julie, son héroïne, se retrouve confrontée à celle d'un système judiciaire peu enclin à la soutenir. Certes, le phénomène "Me too" a enfin libéré la parole des femmes, mais au-delà de la reconnaissance des maltraitances sexuelles et sexistes dont elles ont été victimes, il faudra continuer à lever le voile sur l'hypocrisie des institutions intrinsèquement porteuses de eprésentations patriarcales de la domination masculine.