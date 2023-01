Mes petites routines - Bien vivre sa grossesse au naturel. Alimentation - Beauté - Bien-être - Energie

Pendant la grossesse, la future maman voit son corps changer, s'adapter et aller vers un nouvel équilibre. C'est un moment où elle a besoin de prendre grand soin d'elle et de son bébé. Souvent, ces neuf mois sont ponctués de divers maux, mais aussi de cette sensation de rayonner... Claire Andréewitch, naturopathe et spécialiste de la beauté glow, a concocté un programme, trimestre après trimestre, pour vous aider à vivre une grossesse zen, tout en beauté et en énergie positive. En veillant à l'équilibre de votre alimentation et grâce à des pratiques naturelles, vous pourrez favoriser votre santé et votre bien-être pendant votre grossesse. Et en prolongeant ces habitudes saines à l'arrivée de bébé, vous vivrez un post-partum en pleine forme ! A chaque trimestre et pendant le post-partum, retrouvez : - Des conseils nutritionnels et des recettes pour répondre à vos besoins et à ceux de bébé - Des exercices doux de yoga, de respiration et d'étirements pour garder une activité physique adaptée - Des rituels beauté clean et glow pour vous sentir belle - Des routines bien-être pour vous chouchouter et soigner vos maux. Votre guide pour rayonner dans votre maternité !