Développer le langage et la communication des enfants et adolescents. Avec des briques LEGO®

L'outil ludique et efficace pour améliorer le langage des enfants avec TSA. Le jeu est un moyen simple et reconnu de développer naturellement les capacités de langage et de communication de l'enfant. Ce livre est un outil d'intervention conçu pour intervenir auprès d'enfants présentant des troubles du spectre de l'autisme ou tout autre trouble du neurodéveloppement. Entièrement adaptable à votre pratique, cette approche inspirée de la Lego©-based therapy de D. LeGoff est largement éprouvée par une clinique abondante. Ce livre vous permettra d'organiser, pas à pas, vos propres sessions de groupes, grâce à un matériel ludique courant et facile d'accès : les briques Lego® ! Des ressources téléchargeables vous permettront de mesurer l'efficacité de votre interventiondans les domaines : - du langage réceptif et expressif, - de l'utilisation et de la compréhension de concepts de bases, - de l'attention conjointe, - et de la communication sociale.