Le management rehumanise [ned

La deuxième édition de l'ouvrage Le management réhumanisé s'appuie sur des fondements historiques, théoriques et critiques pour comprendre et analyser ce métier en profondeur. Le livre permet de saisir les enjeux contemporains de manière à préparer les futurs gestionnaires à exercer une pensée critique sur leur propre pratique. Au-delà des composantes classiques du métier – décision, direction, pensée et pratique stratégiques, organisation et contrôle –, l'ouvrage traite de la gouvernance et de l'approche managériale d'une organisation. Sur ce socle, les auteurs invitent les gestionnaires en devenir à découvrir et à instaurer des pratiques managériales qui repensent un rapport plus équilibré de l'humain au travail, à la richesse, au collectif et à la nature. Plus qu'un répertoire de techniques de gestion, le management est un métier qui s'acquiert, une discipline qui produit des connaissances et une pratique porteuse d'une idéologie. Il est façonné par des enjeux sociétaux et évolue à l'ère d'un capitalisme aujourd'hui totalisant.