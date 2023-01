Devenir leader est possible car on ne naît pas leader, on le devient ! On le devient lorsqu'on saisit les ressorts de l'action et de l'âme ; lorsqu'on rend chacun capable de l'extraordinaire, du surhumain, puisqu'en confiance, dans le respect mutuel, on le guide vers son meilleur, qu'il s'épanouit, se dépasse et grandit dans un collectif qui le conforte. Ne cherchez pas à imiter : il n'existe ni recettes ni leadership universels. Soyez vous-même, empathique, ouvert aux autres pour comprendre leurs besoins, leurs préoccupations, leurs rêves. Inspirez-les pour les engager vers l'ambition qu'ils se seront appropriée. Donnez-leur envie, puisque l'être humain est avant tout désir et émotion. Ne décrétez pas, n'imposez pas, mais créez les conditions, cultivez sans relâche, faites fructifier : vous obtiendrez des engagements et des succès qui dépasseront vos espérances. Vous gagnerez avec les autres : qu'auraient été César sans ses légions et Napoléon sans ses grognards ? S'appuyant sur les pratiques des plus grands leaders, français et étrangers, civils et militaires, d'hier et d'aujourd'hui, Vincent Desportes tire les grandes leçons de sa double expérience de soldat et de conseil en entreprise et nous les transmet, enrichies de multiples témoignages de dirigeants reconnus. Devenez leader ! Un livre précieux pour celles et ceux qui sont appelés à diriger