Palisades park - Tome 01. Yellow flag

Fraichement achevée, la résidence de Palisades Park peut désormais accueillir ses habitants. Dans un bal- let de cartons, chacun emménage et fait connais- sance. Mystérieuses, surprenantes, prometteuses, les rencontres s'enchaînent. Si tout a l'air idyllique sous le soleil de Los Angeles, chacun ne cache-t-il pas un petit secret à ses voisins ? Li Fall espère débuter une nouvelle vie en Califor- nie. Elle compte sur la ville qui l'a vue naître pour lui faire oublier son ex, et le plus vite sera le mieux. A peine ses cartons défaits, elle s'inscrit sur le site de rencontre en vogue. Son critère n°1 : la fidélité. Matthew Troxler, lui, n'a jamais eu envie de s'enga- ger en amour. Son coeur, il le réserve à l'océan, qu'il ne quitte pas des yeux puisqu'il est sauveteur sur la plage de Santa Monica. Et à sa grand-mère, qui l'a élevé et à qui il voue un amour sans limite. S'il navigue sur les sites de rencontre, c'est uniquement pour parfaire son quotidien et profiter de la vie. Mais lorsque Li et Matthew font connaissance, que cela soit en vrai à Palisades Park ou en ligne, quelque chose les pousse irrémédiablement l'un vers l'autre. Et qu'importe la volonté des deux voisins de lutter contre. Mais parviendront-ils à s'accorder alors que leurs attentes sont si différentes ?