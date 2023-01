Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette... Une comptine à fredonner aux tout-petits en promenade, les jours de pluie, ou lorsque le soleil revient ! Les comptines gigognes : une approche ludique à base de creux et de volumes Le tout-petit admire les images, les formes, les couleurs des illustrations de Xavier Deneux. Il s'amuse à suivre les contours des éléments en plein et en creux avec ses doigts, pendant que l'adulte lui fredonne la comptine. Un style graphique poétique et coloré Xavier Deneux sait comme personne s'adresser aux bébés et propose ici une interprétation tout en douceur de la célèbre comptine. Son style épuré et graphique, tout en rondeur, fait la part belle aux couleurs vives et aux formes simples.