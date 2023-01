Souvent réduite à des clichés (drogue, guérillas...), la Colombie est en réalité dotée d'atouts considérables. Grande comme deux fois la France, elle dispose d'importantes ressources naturelles, d'une structure urbaine dense et d'une population éduquée et entrepreneuse. En raison de sa croissance démographique et économique, et de nombreux autres signes de vitalité qui contrastent avec les difficultés de certains de ses voisins, elle est devenue l'une des puissances du continent américain. Mais beaucoup d'évolutions possibles dépendent encore de la réussite du processus de paix en cours. En passant en revue l'histoire politique, la culture, la littérature, l'économie et l'actualité de la Colombie, Jean-Michel Blanquer se propose de faire découvrir les nombreuses facettes d'un pays qui est appelé à occuper une place de poids dans l'Amérique latine de demain.