Chocolat et moi. Hé ! J'ai trouvé un humain !

Quel enfant n'a jamais rêvé d'avoir un animal de compagnie, un copain tout doux avec qui grandir, jouer et à qui faire des câlins ? Eh bien c'est pareil chez les chats ! Aussi, lorsque Chocochat croise un petit humain abandonné, ça ne fait aucun doute : il faut absolument l'adopter ! Pour le jeune garçon qui rejoint ce monde félin, c'est tout un nouvel univers à découvrir ! Une famille où l'on mange des souris au petit déjeuner, où l'on se lave à grand coup de langue râpeuse et où on fait ses besoins dans le gravier d'une litière. Une école où on apprend à grimper sur les étagères, retomber sur ses pattes et à faire des heures de sieste au soleil. Une cour de récré où l'on joue à défendre son territoire et à courir après des pelotes de laines pendant des heures sans jamais s'ennuyer. Des camarades qui adorent les cartons vides et les gratouilles sur le ventre, et surtout Chocochat, un petit matou espiègle qui va devenir son nouveau meilleur ami pour la vie ! Car une chose est sûre : les chats, c'est comme les enfants, ce qu'ils préfèrent c'est faire des bêtises !