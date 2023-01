Deep 3 Tome 3

Damian n'a pas été sélectionné dans l'équipe du SLAC. Cette terrible nouvelle marque-t-elle la fin de son rêve ? La Division I et la NBO sont-elles à jamais hors de portée ? Malgré ses échecs, le jeune homme est convaincu qu'il intégrera la plus grande des ligues un jour. Bien décidé à ne pas lâcher l'affaire, il décide de se battre sur un parquet où les balles pleuvent autant que sur un champ de bataille ! A travers Deep 3, découvrez un manga de sport unique et doté d'une grande puissance émotionnelle. Voici l'histoire d'un jeune basketteur prêt à fournir tous les efforts pour remonter la pente !