"Si quelqu'un revient d'entre les morts, certains appelleraient ça un miracle, d'autres un cauchemar". Un cadavre est retrouvé dans un état de décomposition avancé dans un appartement à Oslo. Dans le congélateur de la cuisine, la police fait une découverte macabre : la victime était visiblement un profanateur de tombes et collectionneur de "trophées". Et parmi les nombreux membres disparates entassés là, on retrouve notamment le crâne de l'épouse décédée de Joona Linna. Et son ennemi mortel, abattu des années plus tôt, ne va pas tarder à revenir le hanter. Plus noir que jamais, Lars Kepler, le maître incontesté du thriller scandinave, est de retour avec la septième enquête de l'inspecteur Joona Linna.