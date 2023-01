Politikon. Tout ce qu'il faut savoir des idéologies qui ont façonné notre monde

A une époque où les repères politiques semblent se brouiller et les perspectives d'avenir devenir incertaines, il semble opportun de faire un pas de côté pour reconstruire la carte de nos horizons politiques. Ce livre s'adresse donc à quiconque souhaite découvrir, de manière synthétique et nuancée, l'histoire des pensées politiques modernes occidentales. Il permet de faire le pont entre des recherches récentes en histoire des idées et un grand public curieux de découvrir comment notre modernité politique s'est construite. Doté d'une riche bibliographie, il vise à montrer d'où viennent nos représentations sociales et les imaginaires politiques qui nous poussent à adopter tels ou tels points de vue sur la société, sur ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Il parcourt, en rappelant les contextes sociaux et historiques, les grands moments théoriques du libéralisme, du socialisme jusqu'aux pensées récentes du féminisme ou de l'écologie politique, en passant par le nationalisme et les doctrines autoritaires. Il fonctionne comme un guide qui prendrait le maximum de recul pour placer des points de repères théoriques. De la sorte, il peut permettre de déjouer les pièges de la communication politique et des éléments de langages qui entretiennent la confusion, notamment à travers des usages conflictuels du clivage gauche/droite. Il rappelle en ce sens, qu'en politique les mots sont bien souvent utilisés comme des armes que l'on peut chercher à désamorcer au mieux pour en resituer le sens et les enjeux. Diplômé de philosophie à l'université de Rennes-I, Karim Piriou est professeur-documentaliste dans l'enseignement secondaire. Dans Politikon, son premier livre, il prolonge le travail entamé sur sa chaîne Youtube, en se concentrant sur l'histoire des idéologies politiques modernes.