Trois femmes disparaissent

"Il était une fois trois femmes en fuite. La première parvient à s'échapper. La deuxième disparaît. La troisième est la doublure des deux autres. Les fugueuses sont-elles anonymes ? Un entrefilet, en page des faits divers, a-t-il signalé leur absence ? Leurs visages sont célèbres dans le monde entier. Leurs faits et gestes, connus et scrutés de tous. Prendre la fuite, pour ces stars, relève de l'exploit. Quitter la scène, pour ces femmes, est une question de vie ou de mort". Quand le cinéma et la vie fabriquent du romanesque féroce... Sur le mode d'une narrative non-fiction réinventée, Hélène Frappat signe une enquête arachnéenne sur le réel surréaliste d'une lignée de stars hollywoodiennes maudites. Et nous fait voir comme jamais ce que nous avions pourtant sous les yeux.