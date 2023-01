Guide de la retraite. Edition 2023

Avec une montée en puissance des seniors dans notre société, il était temps qu'un guide pratique s'intéresse à vous et vous accompagne dans votre entrée dans le "troisième âge" qui est aujourd'hui synonyme de troisième "vie". En effet, durant cette période, de nombreux changements vous attendent et le "Guide de la retraite" du Petit futé vous donnera toutes les clés pour bien préparer et réussir votre retraite. Préparer son départ, arrondir sa pension, préserver son capital santé, optimiser sa facture fiscale mais pas seulement... le "Guide de la retraite" du Petit futé, c'est aussi de multiples activités que vous pourrez pratiquer à proximité de chez vous et des sorties en tout genre pour rester actif et profiter un maximum de cette nouvelle vie qui s'offre à vous.