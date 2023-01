Au commencement était le sexe. Aux origines préhistoriques de la sexualité moderne

Depuis des siècles, on nous dit que Mme Cro-Magnon, en peau de bête, avait avidement besoin de la protection d'un seul et unique chasseur (le plus puissant, évidemment ! ) pour survivre, en échange de sa fertilité tant convoitée et de sa fidélité éternelle. Mais si l'on étudie le comportement de nos ancêtres préhistoriques, celui des peuples primitifs actuels et celui des autres grands primates, nous observons une sexualité beaucoup plus libre et débridée que la nôtre. La monogamie, érigée en modèle depuis dix mille ans, n'aurait rien de biologique. Ce livre bouleverse les idées reçues sur la sexualité humaine et apporte un nouvel éclairage sur de nombreux maux de notre société : la difficulté de rester fidèle, le patriarcat, la fragilité du mariage, la guerre des sexes, les frustrations sexuelles des hommes et des femmes... Il invite ainsi à repenser radicalement notre manière de vivre et d'aimer en Occident, et, plus largement, à nous émanciper.