Cinque Terre. Edition 2023

Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore ces noms ne vous disent peut-être rien et pourtant ce sont les cinq perles de la Riviera ligure, mieux connues sous le nom de Cinque Terre. Accrochées entre mer et montagne, ces cinq petits villages aux façades colorées sont devenus, ces dernières années, un des coins les plus exclusifs d'Italie. Classés parc national en 1999, les Cinque Terre sont en effet un terroir unique fait de vignes, d'oliviers et de maquis dégringolant dans une mer nourricière où l'on pêche, comme au siècle dernier, des anchois, appelés ici le pan de ma (pain de la mer). Le charme incontesté de ces joyaux ligures justifie bien que le Petit Futé leur consacre un guide entier.