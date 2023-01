Le bureau d'éclaircissement des destins

Au coeur de l'Allemagne, l'International Tracing Service s'attache depuis l'après-guerre à déterminer le sort des victimes du régime nazi, à la demande de leurs proches. Irène y est arrivée par hasard en 1990. Depuis, ce travail d'investigation est devenu une vocation. Méticuleuse et obsessionnelle, elle raccommode les fils tranchés par la guerre et se laisse absorber par ses dossiers, au grand dam du fils qu'elle élève seule. A l'automne 2016, elle se voit confier une nouvelle mission : restituer les milliers d'objets dont le centre d'archives international a hérité à la libération des camps de concentration. Pour chacun d'eux, il faut retrouver l'identité de son propriétaire déporté et remonter sa trace, afin de remettre à ses descendants le souvenir de leur parent disparu. Un Pierrot de tissu terni, un médaillon, un mouchoir brodé... Si modeste soit-il, chaque objet renferme ses secrets. Au fil de ses enquêtes, Irène reconstitue des trajectoires à partir de traces, éclairant le pire comme le meilleur de l'humanité. Elle se heurte aux mystères du centre lui-même, et à ses propres blessures. Cherchant les disparus, elle rencontre des vivants qui la bouleversent et la guident, de Lublin à Varsovie, Paris ou Berlin. Au bout du chemin, il y a les descendants. Comment recevront-ils ces objets hantés qui font effraction dans leur vie ? L'éclaircissement des destins, c'est le fil qui unit ces trajectoires individuelles à la mémoire collective de l'Europe. Gaëlle Nohant explore des pans d'histoire méconnus et donne toute la puissance de son talent dans cette fresque romanesque brillamment composée, documentée, d'une grande intensité émotionnelle.