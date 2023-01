L'Esprit d'enrichissement. Devenez riche en vous inspirant de la culture chinoise

Inspirez-vous du regard heureux des Chinois sur l'argent ! En moins de deux générations, la Chine est passée de la misère au rang de seconde puissance économique mondiale. Les Chinois n'ont pas de formule magique pour s'enrichir ; seulement, ils ont depuis toujours appris à cultiver "l'esprit d'enrichissement" . Au pays du Dao et de la circulation des énergies, chacun, riche ou pauvre, entretient un rapport décomplexé et pragmatique avec l'argent, jusqu'à en faire une voie d'accomplissement. Ce livre nous invite à découvrir de manière ludique cet état d'esprit et, pourquoi pas, à le faire nôtre. Ecrivain et conférencier, formateur en entreprise, Cyrille J. -D. Javary est un "passeur d'Asie" . Il a publié une quinzaine d'ouvrages culturels et thématiques sur la Chine. Dominique Escande est la fondatrice d'Escande Développement (1991), conseil spécifique au marché chinois, particulièrement aéronautique, auprès des grands patrons français et chinois. KimLi Fong Yan, née au carrefour de trois cultures : chinoise, française et réunionnaise, est entrepreneure en e-commerce et en marketing relationnel.