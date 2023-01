La Grèce antique (nouvelle édition). Ne2023

Découvrez une des civilisations les plus brillantes de l'histoire... Tout en BD ! Initiateurs de la démocratie, inventeurs du théâtre et des Jeux olympiques, grands navigateurs et conquérants, porteurs de récits fabuleux et des plus célèbres textes philosophiques... les Grecs ont beaucoup apporté à notre monde. Parcourez l'agora aux côtés des citoyens, des esclaves et des marchands, participez aux fêtes et aux rites sacrés, accompagnez les plus grands guerriers et les héros mythiques dans leurs aventures extraordinaires !