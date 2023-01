France 2023, les données clés

Pouvoir d'achat, retraite, télétravail... 24 thèmes présentés sous la forme de questions-réponses brosse un portrait vivant du pays. Proposé chaque année, ce bilan actualisé de la France vous apporte des informations objectives, factuelles et chiffrées pour vous orienter et comprendre les principaux débats actuels. Dette publique, impôts, Covid-19, laïcité, école, sécurité et bien d'autres sujets au coeur des préoccupations des Français sont abordés ici.