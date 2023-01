Les douze points de pression merveilleux pour prendre soin de soi. Angine, mal de tête, mal de dos, mal de ventre, etc. Retrouver 25 protocoles pour un quotidien apaisé.

S'appuyant sur un savoir ancestral et une acupuncture pour tous, le Dr Nadia Volf livre sa boîte à outils du quotidien. 12 points de pression essentiels à activer pour booster sa santé, apaiser l'âme, gérer de petits troubles passagers : fièvre, crampes, troubles intestinaux, maux de ventre, douleurs, constipation, etc. Des gestes simples à effectuer soi-même comme des interrupteurs sur lesquels on appuie.