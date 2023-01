Manuel de neuropsychologie. 6e édition

Entièrement refondue et actualisée, cette 6eédition propose une synthèse des théories, méthodes et champs d'application de la neuropsychologie. Ainsi, trois thèmes, où l'activité est importante et où les pratiques ont sensiblement évolué, donnent lieu à des développements notables de la part des auteurs : l'évaluation des états démentiels, la neuropsychologie de l'enfant et les rééducations neuropsychologiques.