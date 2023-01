Tarot du chat. Le livre et le jeu de 78 cartes

Redécouvrez le Tarot à travers les mystères félins. A la fois kitsch et moderne, le tarot du chat souffle un vent d'originalité sur les jeux de tarot de Marseille traditionnels. Grâce à ces cartes richement illustrées et colorée, découvrez les symboles du chat mêlés à ceux des arcanes. Amusez-vous avec vos tirages et suivez le chat dans son voyage... Découvrez les méthodes de tirage classiques spécifiques au Tarot de Marseille mais aussi des méthodes propres au Tarot du chat comme le tirage en éventail, le tirage de l'étoile et bien sûr, le tirage du chat.