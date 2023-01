Ma vie, mes copines 29 - La dog-sitter

Chloé en a assez ! C'est la course tous les mercredis, entre ses activités et les bus qui ne sont jamais à l'heure... Heureusement, elle a la solution : s'acheter une trottinette, qui l'emmènerait partout en un rien de temps ! Pour réunir assez d'argent, la jeune fille se lance alors dans la garde de chiens. Mais à présent, Chloé est si débordée qu'elle n'a plus une minute pour elle, ni pour ses amies...