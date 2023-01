Le post-partum dure 3 ans. Alors, laissez-vous du temps !

Dans La Vie rêvée du PP Anna Roy donnait tout un tas d'informations destinées à aider les nouvelles mères à mieux vivre cette période de grand chamboulement. Dans cet ouvrage, elle va plus loin et mêle habilement conseils pratiques et propositions sociétales et politiques pour mieux prendre en charge le post-partum qui selon elle ne dure pas trois mois mais 3 ans ! Avec le ton cash qui la caractérise et avec une multitude d'histoires tirées de son vécu, Anna Roy déculpabilise les femmes dans cette traversée où tous les pans de leur vie sont à réinventer (le corps, le couple, le travail, la sexualité, la famille...) et propose une liste de mesures concrètes (allongement du congé maternité à 6 mois, plan de retour au travail, place des sage-femmes, soutien financier, etc.) pour faire face à cette réalité et éviter les drames psychologiques.