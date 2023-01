Mon livre bain - Mes petites émotions - avec un miroir

Au fil des pages, l'enfant découvre et exprime 5 émotions à travers des personnages expressifs et attachants : la peur avec Lulu, la colère avec Tam-Tam, la joie avec Pompom, l'amour avec Cachou, la tristesse avec Babou. Et grâce au miroir à la fin du livre, il pourra reconnaître son propre reflet et découvrir ses émotions.