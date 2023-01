ROBIN DES BOIS - Disney Cinéma

Toute l'histoire du film Robin des Bois dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du film avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. Résumé : Dans la forêt de Sherwood, en Angleterre, vit Robin des Bois, un voleur au grand coeur. Avec son ami, Petit Jean, il prend l'argent des riches pour le donner aux pauvres. Mais quand il vole le méchant prince Jean, ce dernier jure d'arrêter le hors-la-loi ! Pourtant, Robin n'a pas peur. Malgré les pièges et le danger, il continuera d'aider le peuple.