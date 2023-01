10 minutes top chrono

Une petite bible de recettes au quotidien pour ceux qui sont toujours pressés, pour ceux qui n'aiment pas perdre leur temps à cuisiner, pour ceux qui ne jurent que par le fait maison même quand les potes débarquent à l'improviste... . En plus d'être express, les recettes sont simplissimes à réaliser sans geste technique et avec de 2 à 6 ingrédients trouvables partout... et c'est promis, il y en a pour tous les goûts : des plats complets veggies, des recettes à base de viande ou de poisson, des salades-repas, des soupes complètes et même des desserts.