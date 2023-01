Peppa Pig - Peppa va dans l'espace

Aujourd'hui, à l'école, Madame Gazelle a organisé une journée sur l'espace. Peppa et ses amis apprennent plein de choses sur la lune et les étoiles ! Et ce n'est pas tout, Madame Gazelle a une surprise pour les enfants : elle les emmène au Musée de l'espace pour apprendre à devenir de vrais astronautes. Youpi ! Peppa a hâte de faire des bons sur la lune !