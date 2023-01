Dear George Clooney, tu veux pas épouser ma mère ?

Violette Gustafson est une adolescente dont les parents sont divorcés. Elle habite à Vancouver avec sa petite soeur Rosie et leur mère, dans une maison qui tombe en ruine. Leur père s'est remarié avec une starlette de la télévision avec qui il a eu d'adorables jumelles. Un soir, la mère de Violette a un nouveau rendez-vous galant. Il y a déjà eu pas mal de " losers " : Larry le Monosourcil, déjà marié, Alphonse le radin, ou Jonathan, trop beau pour être vrai. Violette n'en peut plus et décide d'écrire à George Clooney, pour lui demander d'épouser sa mère !