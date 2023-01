CENDRILLON - Mon histoire du soir - Coeur de Champion - DISNEY PRINCESSES

Accompagnez chaque soir votre enfant au pays des rêves avec la collection "Mon histoire du soir " ! Dans cet ouvrage de 24 pages richement illustré, au texte court, facile et rapide à lire, découvrez l'histoire de Cendrillon, Coeur de champion. Un texte adapté aux plus petits pour un temps de lecture de 5 minutes. Dès 2 ans. L'histoire : Cendrillon adore les chevaux et elle est excellente cavalière. Lorsque le Roi reçoit une invitation pour un concours hippique, la Princesse est désignée pour représenter le royaume. Accompagnée de son fidèle destrier Major, Cendrillon va tout faire pour remporter la première place !