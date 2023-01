L'agriculture à l'heure des choix. n°431

L'agriculture française au coeur du débat sur la souveraineté alimentaire et la transition écologique. L'agriculture reste un enjeu essentiel pour la vitalité des territoires ruraux et pour l'indépendance de la France. Ce numéro de Cahiers français propose au lecteur une approche transversale de ce secteur d'activité indispensable. Il analyse les politiques menées pour soutenir les filières agricoles et les agriculteurs en France et en Europe. Les défis environnementaux sont largement traités notamment au travers des avancées en recherche et développement pour réduire les nuisances (pesticides, engrais chimiques...). Ce dossier entend ainsi répondre à une question complexe : comment la France peut-elle continuer à nourrir sa population à un coût acceptable, sans dommages pour l'environnement tout en permettant aux agriculteurs de gagner décemment leur vie ?