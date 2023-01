Luke Cage : L'intégrale 1980-1981 (T05)

Nouvelles aventures pour Luke Cage et son ami Iron Fist, qui sont devenus les Héros à Louer. Ils gagnent leur vie en sauvant le monde ! Mais lorsque la machine à tuer qu'on appelle Warhawk terrasse brutalement Danny Rand, Luke voit rouge. Jusqu'où ira sa soif de vengeance ? Et que feront les terribles Dents de Sabre et Constrictor pour l'intimider ? Nouvel album consacré aux deux héros qui ont fait les belles heures des séries urbaines Netflix (désormais diffusées sur Disney+) : Luke Cage et Iron Fist. Un ouvrage qui propose un grand nombre d'épisodes jamais publiés en France !