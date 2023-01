LES VIKINGS. UNE HISTOIRE MONDIALE LA SYNTHESE INDISPENSABLE SUR LE MONDE DES VIKINGS, DEPUIS LES CÔTES SCANDINAVES JUSQU'A YORK ET PARIS Le point sur les travaux les plus récents en France, en Angleterre et en Scandinavie, et l'apport de l'archéologie. Des thématiques renouvelées comme le rôle du changement climatique pour expliquer les raids vikings. Le point sur la fondation par les Scandinaves de la Rus de Kiev, grand carrefour culturel et économique. Du nouveau sur les sagas après les travaux fondateurs de Régis Boyer. Un sujet d'actualité puisque de nombreuses expositions sont prévues en 2023, notamment à Caen et à Rouen et qu'il s'agit du programme spécialité à l'ENS en 2023 Le Mook Tout le monde pense savoir à quoi ressemblaient les vikings, devenus une vraie machine à fantasmes qui peuple les séries ou les jeux vidéo. Les historiens et les archéologues nous les font découvrir sous un nouveau jour : ces hommes du nord, s'ils n'ont pas usurpé leur image de guerriers brutaux, étaient aussi marchands, diplomates, mercenaires ou explorateurs partis s'enrichir. Durant trois cent ans, entre le viiie et le xie siècle, ils ont changé le visage de l'Europe. Avec notamment Pierre Bauduin, université de Caen-Normandie Stéphane Coviaux, professeur en classes préparatoires littéraires Laurent de Filippo, université de Lorraine Alban Gautier, université de Caen-Normandie Simon Lebouteiller, Sorbonne université Lucie Malbos, université de Poitiers Alexandr Musin, Académie des sciences de Russie Anne Nissen, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Neil Price, université d'Uppsala (Suède) Torfi Tulinius, université d'Islande