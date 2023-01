Combattre pour l'Ukraine. Dix soldats racontent

Gundars Kalve, riche propriétaire terrien en Lettonie ; Illia Bogdanov, ancien officier de FSB passé côté ukrainien en 2014 ; Ihor Markinkovsky, homme d'affaires ; Maria Chashka, femme politique, ou encore Maxime Lutsyk, étudiant de 19 ans qui s'est porté volontaire... Tous, et d'autres, racontent leur expérience dans cette guerre d'un autre siècle par sa violence et son intensité. Tous parlent à la fois de la situation actuelle et évoquent également l'histoire de leur pays, de cette guerre et de leur relation avec la Russie de Poutine. Rassemblés par Lasha Otkhmezuri, qui a su gagner la confiance des témoins depuis plusieurs mois, grâce à la maitrise de 6 langues (les entretiens ont notamment été réalisés en russe, en anglais, en ukrainien et en géorgien) et à une méthode rigoureuse d'historien, ce livre offre une multitude de clés pour comprendre le conflit et ses conséquences. Bouleversement majeur pour l'Europe, perspective historique, question des possibles crimes de guerre, c'est une série d'informations et de réflexions inédites et éclairantes qu'offrent ainsi l'auteur et ses témoins.