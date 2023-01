Captain America L'intégrale : 1979-1980

Le Faucon étant parti, Steve Rogers se retrouve seul pour affronter le groupe raciste qui se fait appeler la Force Nationale ! Mais que fait Sharon Carter au sein de ce nauséabond assemblage, et qui tire vraiment les ficelles de ce mouvement ? Mais Captain America sera aussi confronté à d'autres personnages de l'univers Marvel, comme Daredevil et le Punisher ! Les épisodes recueillis ici précèdent l'arrivée de John Byrne sur la série (dans le prochain tome donc) et n'avaient jamais été réédités depuis 1984. Une fois de plus, loin des caricatures, Cap se dresse contre toutes les formes de discrimination.