Je m'initie aux automassages aux huiles essentielles – Guide visuel

L'aromathérapie fait de plus en plus d'adeptes. Et pour cause : les huiles essentielles font des miracles pour soigner tous les maux quotidiens. En massages, vous profiterez au mieux de leurs propriétés. Dans ce livre : 50 massages et automassages aromatiques, traditionnels ou express, pour la beauté, la santé et le bien-être au quotidien : Acné, Bouffées de chaleur, Cellulite, Douleur, Fatigue, Minceur, Sportif... 100 % illustré pour tout comprendre du premier coup d'oeil ! Les 58 meilleures huiles essentielles pour les massages, à chacune ses propriétés ! Les 26 huiles végétales les plus employées en aromathérapie pour les massages et comment choisir celle qui vous convient. Les 13 règles d'or du massage aromatique et toutes les techniques de base pour se masser et masser toute la famille !