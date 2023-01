Daredevil, l'intégrale : 1974-1975

Daredevil fait équipe avec non pas une mais deux superbes femmes de l'univers Marvel, quand Black Widow et Shanna lui prêtent main-forte face au Spectre Noir. Au programme également, une organisation secrète cherche à mettre l'Amérique à genoux, dans une immense saga qui s'achèvera sur la pelouse de la Maison Blanche ! La dernière fois que ces épisodes ont été publiés en France, c'était à la grande époque de Strange, à la fin des années 70. Au scénario, on retrouve Steve Gerber, le créateur de Howard le Canard, qui signe là ses derniers épisodes sur la série.