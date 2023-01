L'éveil des sorcières. Initiation au féminin des origines

Katia Bouchiche accompagne les femmes dans la découverte de leur nature véritable. Elle les initie à des rituels et rites de passages afin de libérer leur énergie et de les aider à se trouver vraiment, dans leur unicité. Elle-même a entamé une quête initiatique au sortir de l'adolescence qui lui a permis d'éclore et de devenir la femme qu'elle est aujourd'hui. Forte de cette expérience puissante, elle transmet dans cet ouvrage les étapes de libération indispensables : rituels, prières, intuition, pierres, cartes... Les lectrices accèdent ainsi à plusieurs dimensions de leur féminin. L'auteur se pose en "sorcière", en femme initiée qui "féconde" les autres femmes par la puissance de l'initiation. Chaque femme intègre ainsi cette énergie pour l'incarner au quotidien et rayonner ! Le livre indispensable pour découvrir le féminin des origines.